На книжном фестивале "Красная площадь" проведут более 500 мероприятий

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В программу IX книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет в Москве со 2 по 6 июня, включены более 500 мероприятий, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Более 100 тыс. изданий будут представлены на IX книжном фестивале "Красная площадь", который откроется для посетителей у стен Кремля 2 июня, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, зампред оргкомитета фестиваля.

Мы получили подтверждение об участии в фестивале 400 издательств. На "Красной площади" будет представлено более 100 тысяч изданий, то есть на любой вкус", - добавил он.

В фестивале примут участие издательства из Белоруссии, а также новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сказал Григорьев.

Территория фестиваля будет разделена на 12 тематических площадок, среди которых будут московская и площадка детской литературы, а также площадка общества "Знания".

В последний день фестиваля - день рождения Пушкина - по традиции, будут названы победители премии "Лицей" среди молодых писателей и поэтов. Завершит фестиваль большой гала-концерт театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.