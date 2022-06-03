Эксперт предупредил о риске поломки в случае несогласованного включения телескопа eROSITA

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские ученые ждут, что улучшение международной обстановки позволит возобновить работу немецкого телескопа eROSITA в составе российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", это возможно только при согласовании с немецкой стороной, поскольку несогласованные действия могут привести к поломке прибора, заявил "Интерфаксу" научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

"Это замечательный прибор, абсолютно мирового класса, который уже дал очень много данных. Все мы мечтаем, чтобы он вернулся к активной работе. Но это удивительно сложный прибор, и, если мы примем решение пренебречь соглашениями с партнерами и самостоятельно его включить, это может его просто погубить", - сказал Сюняев.

"Этот прибор надо включать по соглашению с немецкой стороной. Нужно объяснить, провести переговоры, чтобы обе стороны понимали, что и в далеком будущем - лет через 10-20-30 - на наши спутники можно будет вновь ставить иностранные приборы экстра-класса и действия с ними будут по меньшей мере согласованы", - добавил он.

Академик отметил, что "односторонние действия в такой ситуации только добавляют еще больше недоверия между людьми".

По его словам, за 2,5 года работы eROSITA дала потрясающие научные результаты. "Немецкие коллеги говорят, что за всю историю рентгеновской астрономии все спутники в мире зарегистрировали меньше рентгеновских фотонов, чем один этот телескоп на нашем российском спутнике. Речь идет о 1,7 млрд фотонов", - отметил он.

Сюняев напомнил, в данный момент на "Спектре-РГ" продолжает работу российский телескоп ART-XC. "Он чувствителен к более жестким, высокоэнергичным рентгеновским лучам и тоже работает прекрасно. Мы очень довольны, поэтому не надо думать, что обсерватория не работает. Она работает вовсю и каждый день сбрасывает на громадные антенны в Медвежьих озерах (64 метра) и Уссурийске (70 метров) солидный поток новой научной информации с расстояния полтора миллиона километров. Ну а (вместе) с eROSITA вообще была бы сказка, как это было в предыдущие 2,5 года", - отметил ученый.

По словам Сюняева, информация, накопленная eROSITA, позволила составить самую подробную карту Вселенной в рентгеновских лучах и будет обрабатываться учеными еще многие годы.

Рогозин хочет включить самостоятельно

В четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация может самостоятельно возобновить работу телескопа, отключенного по требованию Германии.

"Несмотря на требование Германии выключить на "Спектре РГ" один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения", - сказал Рогозин.

26 февраля он сообщил, что космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".