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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

"Роскосмос" продолжит использовать телескоп E-ROSITA, выключенный Германией

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские специалисты настаивают на продолжении работы телескопа E-ROSITA, российско-германской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ, хотя германская сторона потребовала его выключить. Об этом в Telegram сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения", - добавил он.

26 февраля Рогозин сообщил, что космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Роскосмос РГ-Спектр Дмитрий Рогозин Германия E-ROSITA MPE РАН
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