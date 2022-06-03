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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В Приморье шесть иеговистов получили условные сроки с конфискацией гаджетов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Ленинский суд приговорил к условным срокам лишения свободы шестерых участников местной ячейки "Свидетелей Иеговы" (организация признана в России экстремистской и запрещена судом).

Они признаны виновными по статье об организации деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК), сообщила пресс-служба суда.

Предполагаемый организатор ячейки получил шесть лет условно с ограничением свободы на год, а участники - по два года условно с ограничением свободы на девять месяцев. Суд постановил уничтожить найденные у подсудимых экстремистские материалы, входящие в федеральный список, и конфисковать с обращением в доход государства электронные устройства, которые они использовали при совершении преступлений.

Суд установил, что в 2017-2018 годах подсудимые умышленно, используя повышенные меры конспирации, продолжали деятельность так называемого собрания "Владивосток-Южное".

Верховный суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации.

Ленинский суд Владивосток Свидетели Иеговы
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