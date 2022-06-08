ЕСПЧ счел незаконным запрет "Свидетелей Иеговы" в России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) расценил как нарушение конвенции о правах человека ликвидацию российских "Свидетелей Иеговы" (признаны в России экстремистской организацией и запрещены Верховным судом). Такое решение опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Оно принято по 20 объединенным жалобам 1444 заявителей - организаций и отдельных участников "Свидетелей Иеговы".

ЕСПЧ счел, что российские власти, в том числе ликвидировав Управленческий центр "Свидетелей Иеговы", нарушили в отношении ответчиков статьи 9 Европейской конвенции о защите права человека (свобода мысли, совести и вероисповедания), статьи 10 (свобода выражения мнений), статьи 11 (свобода собраний).

Также было установлено нарушение статьи 5 Конвенции (право на личную неприкосновенность).

По мнению суда, в российском законодательстве "экстремизм" определен слишком широко, и "было неправильно использовано для преследования верующих или религиозных служителей только на основании их убеждений".

ЕСПЧ постановил, что Россия должны прекратить уголовное преследование "Свидетелей Иеговы" и освободить тех, кто попал под стражу по обвинению в причастности к организации. Также суд назначил компенсации по 15 тысяч евро каждому истцу, который подвергся уголовному преследованию, по 7,5 тысячи евро - тем, кого привлекали по адмниистративным статьям, а также ликвидированным ячейкам и организациям, по минимум тысяче евро - остальным заявителям в качестве компенсации морального вреда - итого более 3 млн евро. Изъятое имущество заявителей должно быть им возвращено.

Также суд считает, что Россия должна выплатить еще 125 тысяч евро заявителям, чтобы компенсировать им судебные издержки.

Верховный суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации. После этого тех, кого подозревают в причастности к деятельности иеговистов, в России привлекают к ответствености, суды назначают им штрафы, реальные и условные сроки лишения свободы. Признаки оправдания "Свидетелей Иеговы" в публикациях могут быть для прокуроров основанием требовать санкций для авторов публикаций.

Недавно Госдума приняла закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий России в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.