Человек погиб в ДТП с автобусом с детьми во Владимирской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Утром 3 июня в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с детьми и легковой Renault. Погиб водитель легковой машины, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на федеральной трассе М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса, ехавший из Владимира в Нижний Новгород, при торможении не справился с управлением и вылетел на встречную на полосу, где и произошло столкновение.

Водитель Renault погиб на месте.

В автобусе было 40 детей и семеро взрослых. За медицинской помощью пока никто из них не обращался.

После аварии движение на этом участке М7 было затруднено.