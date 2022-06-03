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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Человек погиб в ДТП с автобусом с детьми во Владимирской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Утром 3 июня в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с детьми и легковой Renault. Погиб водитель легковой машины, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на федеральной трассе М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса, ехавший из Владимира в Нижний Новгород, при торможении не справился с управлением и вылетел на встречную на полосу, где и произошло столкновение.

Водитель Renault погиб на месте.

В автобусе было 40 детей и семеро взрослых. За медицинской помощью пока никто из них не обращался.

После аварии движение на этом участке М7 было затруднено.

МВД Владимирская область Суздаль Нижний Новгород М7 Волга МВД
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