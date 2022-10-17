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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Турбизнес попросил разрешить автобусам с детскими группами ездить быстрее

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии предложил МВД рассмотреть возможность увеличить максимальную скорость вне населенных пунктов автобусам, которые перевозят группы детей с нынешних 60 километров в час, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

И.о. президента союза Илья Уманский направил такое обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову.

В РСТ обращают внимание, что автобус с детьми, который едет со скоростью 60 км в час по трассам, где скорость ограничена до 90 или 130 км в час, оказывается помехой для других участников движения.

"Соответственно, действующее ограничение не способствует безопасности, а, наоборот, приводит к повышенной транспортной опасности на дорогах, - сказала Тюрина. - По отзывам туроператоров, передвигающиеся со скоростью 60 км/ч автобусы создают реальные помехи другим участникам дорожного движения. Нередко водители автомобилей начинают их обгонять по встречной полосе, что приводит к аварийным ситуациям. Кроме того, низкая скорость удлиняет поездки, и дети сильно устают в процессе".

Как отмечается в письме, норма ПДД, ограничивающая скоростной режим для транспортных средств, перевозящих детские группы, была введена в 2001 году, но с тех пор качество дорог в стране сильно возросло, увеличилась их протяженность.

РСТ МВД Михаил Черников Илья Уманский Ирина Тюрина
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