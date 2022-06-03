Число новых случаев заражения COVID-19 в РФ незначительно снизилось за сутки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 188 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Количество госпитализаций за сутки составило составило 2 093 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 44 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 78 человек, накануне штаб сообщал о 85 умерших.

Выздоровели за сутки 5 234 человека, или на 5,2% больше в сравнении с 2 июня.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 343 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, 379 363 умерших и 17 755 194 выписанных.