Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская образовательная система предоставляет студентам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дополнительные возможности, сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков в пятницу на церемонии вручения дипломов повышения квалификации преподавателей истории из ДНР и ЛНР.

"Между РФ, ЛНР и ДНР подписано межгосударственное соглашение, одним из разделов которого является взаимная помощь в области образования. 23 российских университета в развитие этого соглашения установили добрые, партнерские отношения с коллегами из ЛНР и ДНР. И это очень важно с учетом того, что сейчас идет приемная кампания. (...) Многие выпускники школ в республиках смогут поступить в свои родные вузы, но при этом после успешного освоения программы смогут одновременно получить диплом российского университета", - сказал Фальков.

Он также отметил, что важно наладить эффективное взаимодействие преподавателей из Донбасса с российскими коллегами.

"Для коллег из республик с учетом ситуации важен вопрос повышения квалификации и с включением в общее образовательное пространство РФ. Первый символический шаг, но очень значимый, мы сделали в мае, когда на базе Южного федерального университета организовали курсы повышения квалификации по истории для коллег из ДНР и ЛНР", - добавил Фальков.

По его словам, приемная кампания в вузы в этом году имеет ряд особенностей.

"Самая главная преференция состоит в том, что они (абитуриенты из ЛНР и ДНР - ИФ) поступают без результатов ЕГЭ, у них есть возможность в этом году в облегченном порядке приступить к вступительным испытаниям, которые вуз самостоятельно проводит", - сказал Фальков.

По его словам, есть возможность поступить на бюджетные места, действуют отдельные квоты для иностранных студентов, в этом году - это увеличенные квоты.

Как сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, выпускникам вузов Донецкой народной республики уже выдано 14,5 тыс. дипломов российского образца разных высших образовательных учреждений.

"Свои дипломы мы выдаем третий год. Сейчас мы заказали 6,5 тыс. вузовских дипломов на этот год. Их число идет по нарастающей. В прошлом году мы выдали 4,5 тыс. дипломов, в позапрошлом - около 2,3 тыс.", - сказал Кушаков "Интерфаксу" в кулуарах первого образовательного форума вузов России, ДНР и ЛНР, который с 3 по 5 июня проходит в Ростове-на-Дону.

Он пояснил, что дипломы выдают восемь вузов ДНР, прошедших российскую государственную аккредитацию.