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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Школы Донбасса с сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - С 1 сентября школы Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российские образовательные стандарты, объявил министр просвещения Сергей Кравцов журналистам перед форумом "Единое образовательное пространство".

Он добавил, что с 14 июня начнутся курсы по повышению квалификации местных учителей. Школы Донбасса будут обеспечены российскими учебниками.

В связи с эвакуацией мирного населения, которую власти республик Донбасса объявили в феврале, вывезенные из региона школьники продолжили учебу в российских школах. В марте Кравцов обещал, что их аттестуют по текущей успеваемости. Им также обещали разрешить выбирать в выпускном классе между ЕГЭ и экзаменами в традиционной форме.

Минпросвещения Сергей Кравцов Донбасс ДНР ЛНР
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