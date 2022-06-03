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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Якутии нашли уникальную по сохранности могилу шамана XVIII века

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заречный отряд археологической экспедиции Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) Якутского научного центра нашел уникальное по своей сохранности погребение шамана, оно предварительно датировано XVIII веком. Об этом сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Это второй случай в истории археологического изучения Якутии, когда сохранность материалов точно указывает на шаманскую деятельность погребенного. В обнаруженном могильнике имелось соответствующее облачение, состоящее из кафтана с металлическими подвесками, меховой одежды, маски и обуви", - говорится в сообщении.

Захоронение залегало на глубине 70-80 см, саркофаг шамана был покрыт берестой, а сам гроб изготовлен из массивных широких плах.

"В нем покоилось частично мумифицированное тело мужчины. Поверх был уложен кафтан шамана с подвесками из железа и меди, ноги были укрыты шубой "хотойдоох сон". На мужчине был костюм, состоящий из кафтана, шелковой рубашки, натазников и ноговиц", - приводятся в публикации слова научного сотрудника ИГИиПМНС Александры Прокопьевой.

Весь костюм представляет большой интерес с научной точки зрения, и в нем особо выделяются ноговицы шамана, они прикрывают ноги от бедер до щиколоток, расшиты цветными нитками и украшены аппликацией из лоскутков ткани и кожи.

Другим интересным и редким элементом одежды являются набедренники "бэлэпчи", которые были надеты поверх кафтана и подпоясаны ремнем, украшены бахромой, бисером и вышивкой. В данное время костюмный комплекс находится на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э.Грабаря.

В гробу находились и сопроводительные предметы: седло, подпружные ремни с железными пряжками, стремена, две сумки и тризна.

Якутия
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