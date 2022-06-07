Останки знатной мусульманки обнаружили в мавзолее эпохи Золотой Орды под Астраханью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Археологи вскрыли захоронение, датированное XIV веком нашей эры и обнаруженное в Астраханской области на участке для возведения комплекса по сжижению природного газа, сообщила министр культуры и туризма региона Ольга Прокофьева.

"В погребальной камере мавзолея обнаружены два погребения. Работы по их исследованию идут", - сказала министр.

Археолог Дамир Соловьев уточнил "Интерфаксу", что мавзолей был построен для пожилой женщины, которая была захоронена первой. Позже в усыпальнице оставили тело мужчины, предположительно являвшегося ее родственником.

"Женщина эта была представителем элиты. Для простых смертных в то время мавзолеи не строили. Мы проведем антропологический анализ и сможем сказать больше о тех, кто захоронен в мавзолее", - сказал ученый.

Он сообщил также, что археологи будут исследовать мавзолей до конца этой недели, затем останки перезахоронят и освободят участок под стройку.