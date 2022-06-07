Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Останки знатной мусульманки обнаружили в мавзолее эпохи Золотой Орды под Астраханью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Археологи вскрыли захоронение, датированное XIV веком нашей эры и обнаруженное в Астраханской области на участке для возведения комплекса по сжижению природного газа, сообщила министр культуры и туризма региона Ольга Прокофьева.

"В погребальной камере мавзолея обнаружены два погребения. Работы по их исследованию идут", - сказала министр.

В РоссииВ Якутии нашли уникальную по сохранности могилу шамана XVIII векаЧитать подробнее

Археолог Дамир Соловьев уточнил "Интерфаксу", что мавзолей был построен для пожилой женщины, которая была захоронена первой. Позже в усыпальнице оставили тело мужчины, предположительно являвшегося ее родственником.

"Женщина эта была представителем элиты. Для простых смертных в то время мавзолеи не строили. Мы проведем антропологический анализ и сможем сказать больше о тех, кто захоронен в мавзолее", - сказал ученый.

Он сообщил также, что археологи будут исследовать мавзолей до конца этой недели, затем останки перезахоронят и освободят участок под стройку.

Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Писатель Глуховский заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред совета Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред совета Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

В РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года

Епархии Крыма перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Военная операция на Украине

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });