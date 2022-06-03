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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Четырехкратный чемпион России в спринте задержан в Петербурге по делу о драке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге по делу о драке задержан легкоатлет, четырехкратный чемпион России в спринте Александр Хютте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Хютте задержан 25 мая. Возбуждено дело по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал он.

3 июня "Фонтанка.ру" опубликовала видеозапись из лифта жилого дома в Петербурге, на которой мужчина в спортивных трусах, выходя из лифта, ударил по голове пожилого попутчика, затем они продолжили драться на площадке. По данным журналистов, пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Также в СМИ была информация о том, что в тот же день в больницу обратилась соседка Хютте, обвинившая спортсмена в нападении. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Хютте - четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году. В 2017 году за нарушение антидопинговых правил он был дисквалифицирован на четыре года решением Спортивного арбитражного суда. Незадолго до этого стало известно о переписке Хютте с антидопинговым отделом Международной ассоциации легкой атлетики: спортсмен обвинил тренера в том, что она давала ему и другим легкоатлетам допинг, но никто из них не знал об этом.

В сентябре 2021 года СМИ сообщали о задержании Хютте в Петербурге с мефедроном в кроссовке. Было возбуждено дело о хранении наркотиков без цели сбыта. Как следует из картотеки Приморского районного суда Петербурга, в конце апреля 2022 года дело и уголовное преследование Хютте по ст.228 ч.1 УК было прекращено, спортсмену назначили судебный штраф. Прокуратура обжаловала это решение.

Петербург Александр Хютте Приморский суд
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