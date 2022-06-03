Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Подозреваемый в избиении соседей спринтер находится под подпиской о невыезде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Петербуржец, задержанный 25 мая по подозрению в избиении мужчины и женщины в своем подъезде, находится под подпиской о невыезде, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД. Имя фигуранта дела там не назвали, источник агентства говорил, что это спринтер Александр Хютте.

По версии следствия, 23 мая он избил мужчину, а затем женщину в подъезде дома на Приморском проспекте. Пострадавший мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и другими травмами. Женщина получила гематому и ушибы, ее отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.

Подозреваемого задержали в тот же день, уточнили в полиции. 25 мая против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК). Суд отпустил его на свободу под подписку о невыезде.

Хютте - четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году.

В 2017 году он был дисквалиицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В сентябре 2021 года СМИ сообщили о задержании Хютте в Петерубрге с мефедроном. На него завели дело о хранении наркотиков без цели сбыта, в апреле дело закрыли.

Петербург Александр Хютте МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"
Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

В РФ зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

В МЧС РФ сообщили о локализации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });