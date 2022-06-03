Подозреваемый в избиении соседей спринтер находится под подпиской о невыезде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Петербуржец, задержанный 25 мая по подозрению в избиении мужчины и женщины в своем подъезде, находится под подпиской о невыезде, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД. Имя фигуранта дела там не назвали, источник агентства говорил, что это спринтер Александр Хютте.

По версии следствия, 23 мая он избил мужчину, а затем женщину в подъезде дома на Приморском проспекте. Пострадавший мужчина попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и другими травмами. Женщина получила гематому и ушибы, ее отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.

Подозреваемого задержали в тот же день, уточнили в полиции. 25 мая против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК). Суд отпустил его на свободу под подписку о невыезде.

Хютте - четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году.

В 2017 году он был дисквалиицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В сентябре 2021 года СМИ сообщили о задержании Хютте в Петерубрге с мефедроном. На него завели дело о хранении наркотиков без цели сбыта, в апреле дело закрыли.