Суд снял обеспечение, мешавшее консолидации AmRest активов франчайзи KFC на Кубани

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ресторанный холдинг AmRest в апелляционной инстанции смог добиться отмены запрета на передачу своему российскому подразделению прав на бренд KFC от бывшей структуры экс-владелицы этой франчайзинговой сети в Краснодарском крае. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Это обеспечение было введено в рамках рассмотрения иска Федеральной налоговой службы (ФНС) к Светлане Поповой – бывшему владельцу сети франчайзинговых ресторанов KFC на Кубани и ООО "Чикен Юг", владельцем которого она являлась до продажи этой компании AmRest. Согласно картотеке арбитражных дел, налоговая служба в июне 2021 года обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о взыскании с Поповой и "Чикен Юг" суммарно 30,835 млн рублей задолженности по налогам и сборам, а также о привлечении к субсидиарной ответственности еще одной структуры Поповой - ООО "Гурман КФС".

Попова летом 2017 года продала AmRest свою франчайзинговую сеть за 1,415 млрд рублей (информация о стоимости сделки приведена в судебных материалах со ссылкой на декларацию Поповой, представленную в ФНС - ИФ). После закрытия сделки менеджмент AmRest начал перевод брендов и помещений, в которых располагались рестораны, с "Чикен Юг" на давно принадлежащее ресторанному холдингу российское юрлицо - ООО "АмРест".

Непосредственно перед сделкой, в апреле 2017 года, налоговые инспекции завершили серию проверок в отношении компаний Поповой, которые были объединены под названием "Гурман KFC". Общая сумма доначислений за 2015 год в отношении всех организаций превысила 364 млн рублей, свидетельствуют судебные материалы. Налоговики сочли, что Попова практиковала уход от обязательств перед казной с помощью схемы дробления бизнеса, и решили сразу взыскивать задолженность по налогам с нее и с "Чикен Юг", на балансе которого находились помещения, где располагались рестораны KFC.

Попова, столкнувшись с претензиями государства и арестом счетов, имущества и имущественных прав, решила затормозить транзит активов по сделке с AmRest, чтобы без них не осталась ее бывшая компания. Это бы привело к тому, что в случае победы ФНС в судах всю недоимку пришлось бы возместить самой Поповой.

В марте 2022 года она заявила ходатайство о запрете всех сделок по отчуждению недвижимости "Чикен Юга" и прав на бренд KFC, о запрете Роспатенту регистрировать изменения или прекращение действия договора концессии на право использования "Чикен Югом" торгового знака KFC. Заявление было мотивировано тем, что "Чикен Юг", владеющее правами на использование товарного знака KFC, осуществляет меры по переводу финансово-хозяйственной деятельности на ООО "АмРест", что свидетельствует о выводе значительного актива и, по мнению Поповой, повлечет невозможность погашения ею задолженности перед бюджетом.

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 15 марта 2022 года удовлетворил ее требования частично, запретив "Чикен Югу" совершать любые действия, направленные на изменение или прекращение прав на использование торгового знака KFC, а также запретив Роспатенту регистрировать соответствующие изменения.

Обе стороны – Попова и "Чикен Юг" – не согласились с таким решением и обжаловали его в апелляционном суде. Тот оставил жалобу Поповой без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Краснодарского края отменил, сняв с "Чикен Юга" запрошенные ею обеспечительные меры.

Свое решение апелляционный суд мотивировал тем, что уже по заявлению ФНС при подаче иска были наложен арест на счета "Чикен Юг" в пределах адресованных к компании претензий. Поэтому заявленные Поповой обеспечительные меры являются дополнительными к ранее принятым, а их объем явно превышает размер предъявленных к "Чикен Югу" требований.

"При таких обстоятельствах суд первой инстанции должен был проверить, исполнены ли ранее принятые им же обеспечительные меры, (а также проверить - ИФ) чем обоснована необходимость в принятии дополнительных мер", - отметил апелляционный суд. По его данным, обеспечительные меры от 2021 года были исполнены, а соответственно, необходимость принятия дополнительных мер отсутствует.

Рассмотрение иска ФНС к Поповой и "Чикен Юг" в Арбитражном суде Краснодарского края продолжится 20 июля.

AmRest – ресторанная компания, работающая на рынке Центральной и Восточной Европы, а также Индии и Китая. Компания является франчайзинговым партнером Yum! Brands Inc. – владельца брендов KFC и PizzaHut. Как писала газета "Коммерсантъ" в мае 2022 года, AmRest не смог продать инвестфонду "ВТБ Капитал" свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. Сделка, обсуждаемая еще до начала военной операции РФ на Украине, сорвалась из-за западных санкций, наложенных на структуры ВТБ. Теперь AmRest ищет нового покупателя.