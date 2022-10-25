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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

После закрытия сделки Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский холдинг Yum! Brands сообщил, что заключил договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова.

ЭкономикаYum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному операторуYum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному операторуЧитать подробнее

Ей передадут рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов.

"Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде, - говорится в сообщении. - Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны".

"После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России", - уточняет компания.

Как пишет "Коммерсантъ", стоимость активов оценивается в 1,3 млрд рублей. Новый владелец будет должен постепенно ребрендировать все 1000 заведений KFC в России под бренд Rostic's, который ООО "Ям Ресторантс Раша" зарегистрировало 1 сентября 2022 года.

По данным "СПАРК-Интерфакса", ООО "Смарт Сервис ЛТД" зарегистрировано в Ижевске.

В России работало около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

В марте Yum! Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в России и прекратила инвестиции в российский рынок. В мае компания передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений.

Выручка "Ям Ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль - на 45%, до 1,9 млрд рублей.

Yum! Brands Inc. - крупнейшей в мире компании по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тысяч ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.

KFC Yum! Brands Смарт Сервис Ям Ресторантс Раша Rostic's Pizza Hut Константин Котов Андрей Осколков
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