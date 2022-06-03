Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

.Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к реальному сроку заключения бывшего статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич за хищение бюджетных средств.

Согласно оглашенному в пятницу приговору судьи Елены Каракешишевой, Лукашевич назначено наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.

В свою очередь, бывшего директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова суд приговорил к 7,5 годам колонии и к штрафу 800 тыс. рублей.

Дело Марины Лукашевич

Лукашевич была задержана в июле 2020 года. Ни на следствии, ни в суде вину она не признала. Защита настаивала на вынесении ей оправдательного приговора.

Как заявляло следствие, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобранауки.

Согласно фабуле дела компания, которая осуществляла работы - ООО "Центр развития науки" (ЦРН) и которую возглавляла Лукашевич, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя по договорам обязательства и представила заказчику - Минобрнауки - результаты, заведомо не соответствующие их условиям.

Как следовало из материалов расследования, сумма ущерба по делу превысила 50 млн руб.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года и снята с должности после задержания. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ЦРН, которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.