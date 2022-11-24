Мосгорсуд утвердил наказание в 6,5 лет колонии для экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор бывшему статс-секретарю - заместителю министра науки и высшего образования РФ Марине Лукашевич и другим фигурантам ее дела, осужденным за хищение бюджетных средств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционные жалобы, поданные на приговор Тверского суда Москвы от 3 июня 2022, оставлены без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в четверг.

Вместе с тем апелляционным определением суд уточнил вид исправительного учреждения - колония общего режима, - где будет отбывать наказание один из фигурантов дела, бизнесмен Николай Попов.

В остальной части приговор оставлен без изменений, пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как сообщалось, Тверской суд приговорил Лукашевич к шести годам шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб.

Бывшего директора департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб.

Николай Попов, а также бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков получили шесть лет и пять с половиной лет колонии, соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил иск министерства просвещения РФ (в 2018 году Минобрнауки было разделено на министерство просвещения и министерство науки - ИФ) на 3 млн 200 тыс. руб., поданный к осужденным.

Все фигуранты были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Лукашевич была задержана в июле 2020 года. Вину бывшая чиновница не признала.

Дело Лукашевич

Как заявляло следствие, уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобрнауки.

Согласно фабуле дела, компания, которая осуществляла работы - ООО "Центр развития науки" (ЦРН) - и которую возглавляла Лукашевич, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя по договорам обязательства и представила заказчику - Минобрнауки - результаты, заведомо не соответствующие их условиям.

Как следовало из материалов расследования, сумма ущерба по делу превысила 50 млн руб.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года и снята с должности после задержания. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ЦРН, которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.