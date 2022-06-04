Президент РАН: наши научные журналы могут перестать быть нашими

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Третий день работы общего собрания Академии наук России был посвящен отчету президиума Академии и региональных отделений. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Сергеев: воздержитесь от оскорбления власти!

Сами отчеты прошли спокойно, никто из присутствующих в зале не высказал отрицательных мнений по докладам. Было одно замечание от члена Дальневосточного регионального отделения Академии, но оно, скорее, касалось личного отношения к председателю, чем к работе самого отделения.

Академик Борис Кашин высказал мнение, что президент и президиум РАН не смогли за истекшие пять лет поднять престиж Академии. Но по сути оно, скорее, касалось не столько президиума РАН, сколько некоторых должностных лиц в России. Причем, высказано оно было в достаточно оскорбительных выражениях.

Такая форма "протеста" не осталась без внимания Президента РАН Александра Сергеева. Он попросил всех членов академии наук "воздержаться от оскорбления власти"." "С властью нужно работать, подчеркнул он, на основе консенсуса. Ей нужно доказывать нашу позицию, а не оскорблять ее. Это касается, продолжал он, и использования средств массовой информации для публикации отдельных обращений, которые наносят большой урон престижу академии наук".

Академик Роберт Нигматулин, известный своей резко критической риторикой на всех заседаниях Президиума РАН, тоже призвал "перестать искать кто виноват, а говорить о том, что надо сделать для укрепления престижа академии". "Мы все должны быть критичны, мы обязаны быть критичными, это естественно. Но одной из задач Российской академии наук является сохранение влияния на все слои общества, в том числе и на руководство страны, на ее власть и тех деятелей, которые сейчас ее осуществляют. А если будем допускать неуважительные, даже оскорбительные высказывания, мы тем самым создадим себе дополнительные проблемы. Мы должны быть исключительно конструктивны".

Уйти от кабальных договоров с американской издательской компанией

Хотя эта часть заседания вызвала заметное оживление в зале, но в прениях по докладам ярко высветились две важные темы из жизни научного сообщества. Одна из них - издательская деятельность РАН , особенно в той части, которая касается организации переводов российских журналов американской компанией Pleiades Publishing, которая затем распространяет их по подписке за рубежом.

С положением дел в издательстве РАН выступил академик Андрей Забродский, бывший директор Физико-технического института имени Иоффе в Санкт-Петербурге, а ныне редактор научных журналов, выпускаемых этим институтом.

Он сообщил, что эта американская компания "приостанавливает деятельность соглашений о переводе российских журналов и предлагает России публиковать свои англоязычные журналы. Однако известно, что в России английских журналов нет, а есть наши российские, которые переводились этой фирмой на английский язык".

Академик назвал это решение "произволом". Более того, как сообщил Забродский, эта фирма зарегистрировала 200 российских журналов для перевода на английский язык, половина из которых академические. "Но при этом они меняют названия журналов и дают свои товарные знаки. Параллельно они стали переформатировать и саму формулу договора об авторстве, который ежегодно подписывает главный редактор журнала. Но весь ужас в том, что по новой формуле задача главного редактора - формировать английский журнал, который отличается от русскоязычной базовой версии".

Он сообщил, что часть редакторов научных журналов все-таки подписали такие "кабальные договоры". Что касается физтеховских журналов, то институт принял решение продолжать работать, как и работали раньше. В ответ на это компания перестала перечислять средства, а это ни много ни мало - полмиллиона долларов на все пять журналов (фирма перечисляет по договору средства за использование названия журнала, на авторский гонорар, а также средства на оплату услуг по составлению журнала – ИФ).

Забродский предложил Академии "высказать свою позицию по этому вопросу", задав при этом вопрос: "Мы будем сохранять свои журналы как российские переводные или нас устраивает, что мы будем делать лишь русскоязычную версию, а английскую будет делать сама американская компания?".

Подписал, иначе остались бы без английской версии

Президент Академии Александр Сергеев предложил, чтобы кто-то из находящихся в зале членов Академии и являющийся тем главным редактором научного журнала, который подписал подобный договор, выступил и объяснил свою позицию. "Мы на Президиуме утверждали главных редакторов, доверяли им как представителям Академии, а они принимали такие решения!" с явным неудовольствием сказал он. Хотя при этом и отметил, что "не осуждает их, но хотел бы выслушать объяснения".

Член-корреспондент Александр Смирнов, являющийся главным редактором одного из научных журналов, сообщил, что подписал документ, в котором согласился, что в 2023 году будет формировать русскоязычную версию и отдать Pleiades все права формировать англоязычную версию, но при этом американцам запретили менять что-либо в содержании русскоязычной версии, которая будет переводиться на английский язык.

"Почему я подписал этот документ? Потому что, если бы отказался от подписания, то англоязычная версия нашего журнала экспериментальной теоретической физики, который всегда издавался и на английском языке, не появилась бы. Вот мой простой ответ", - подчеркнул он.

Он не согласился с обвинением, что действовал фактически самовольно. "Обо всех наших действиях мы информировали редакционно- издательский совет Академии наук и вице президента РАН Алексея Хохлова и получили одобрение на подписание договоров".

Наши журналы могут перестать быть нашими

Александр Сергеев после этого объяснения уже спокойнее подвел итог. "Эту американскую компанию, сказал он, можно осуждать, можно не осуждать, но она работает по законам рынка, который сейчас давит на наши журналы. А тот факт, что они обратились у себя стране в патентное ведомство с предложением зарегистрировать название наших журналов, и получить на них товарный знак, настораживает. Если они там будут зарегистрированы, то наши журналы перестанут быть нашими! Вот в чем ужас!

Забродский в связи с этим предложил зарегистрировать отечественные журналы и получить товарный знак на них хотя бы в России. Но оказалось, как пояснил Сергеев, и это сделать сложно, так как мешают всякие юридические проволочки.

"Все может решиться, если мы с вами сможем убедить правительство выделить по 10 миллионов рублей в год на один журнал. За эти деньги мы могли бы забыть и про американскую компанию, и про другие. Мы бы сами качественно переводили и публиковали одновременно с русской версией, ее английскую копию. И была бы и цитируемость, и журналы бы жили как положено", - пояснил он.

Он предложил, чтобы и Академия, и сами главные редакторы научных журналов обратились напрямую к руководству страны с просьбой решить этот вопрос. "Иначе получается, что мы отдаем права на издание наших журналов американским фирмам", - подчеркнул он.

Перестаньте "кошмарить" ученых!

И еще на одну важную проблему в жизни ученых обратили внимание выступающие: это недоверие к ним, которое проявляется, по их мнению, излишними проверками затраченных средств на закупки реактивов и других материалов.

В частности, академик Ольга Донцова считает необходимым изменить ряд федеральных законов, "которые затрудняют нам (отделение физико-химической биологии – ИФ) проведение закупок реактивов и других материалов необходимых для исследовательской деятельности. Мы и так сталкиваемся с естественными трудностями, так нас еще ограничивают законодательно. Нередко возникают проблемы, когда ученые оказываются заведомо виноваты не известно за что и надо оправдываться также неизвестно за что и почему! Государство должно нам доверять, а вместо этого мы имеем бесконечное количество проверок по любому случаю."

Она сослалась на практику, которая была до реформы Академии и на международный опыт. Имеется в виду, что раз в пять лет независимая комиссии проверяет институт и выносит рекомендации что хорошо, что плохо и что надо изменить, что надо финансировать, а что нет и направляет свои рекомендации и в академию и правительство, которые прислушиваются к ним.

Это предложение поддержал президент РАН, отметив, что все время говорят о том, бизнес нельзя мучить чрезмерным количеством проверок. "Но почему же ученых можно ?", - задал риторический вопрос Сергеев.