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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

МИД подтвердил, что несколько балканских стран запретили пролет самолета Лаврова

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - МИД России подтверждает, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград.

"Эти сообщения соответствуют действительности", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье высокопоставленный источник в МИД РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, дипломат отметил: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".

В воскресенье сербское издание "Данас" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет в воздушном пространстве этих стран для самолета, в котором глава МИД России Сергей Лавров намерен лететь в понедельник в Белград.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила ранее в воскресенье, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград "чрезвычайно осложнена", и что всей логистикой занимается президент Сербии Александр Вучич.

"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистикой полета министра иностранных дел (другой страны), от чего зависит, доберется он или нет", - прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения.

Сергей Лавров
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