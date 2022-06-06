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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июня

Лаврову закрыли небо, Южная Корея пускает ракеты, Боррель заразился коронавирусом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- США не готовы ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море. Белый дом не готов пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна.

- МИД подтвердил, что несколько балканских стран запретили пролет самолета Лаврова. Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 6-7 июня должен был посетить Белград.

- Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР. Они запустили восемь баллистических ракет в Японское море.

- В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II. Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье удивила жителей страны необъявленным публичным мероприятием.

- Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%. Об этом сообщила сообщила пресс-служба МИД республики.

- Боррель заразился коронавирусной инфекцией. Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в социальных сетях, что заболел коронавирусом.

- Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022. Результат финальной встречи стыкового раунда в Кардиффе - 1:0 в пользу Уэльса. На 34-й минуте состоялся автогол украинца Андрея Ярмоленко.

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