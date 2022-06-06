В Думе рассчитывают до каникул принять новый закон об иноагентах

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Госдума планирует в весеннюю сессию принять законопроект о контроле за деятельностью иностранных агентов, сообщил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев в в телеграм-канале комиссии по расследованию иностранного вмешательства.

Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос о включении законопроекта № 113045-8 в повестку пленарного заседания 7 июня, уточнил он.

"До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - добавил Пискарев.

Он напомнил, что законопроект принимается ради систематизации регулирования деятельности в России лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в интересах иностранных государств.

"Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - объяснил депутат.

Законопроект 25 апреля в Думу внесли 15 депутатов и три сенатора. В профильном комитете в апреле сообщали, что предполагают подготовить его к первому чтению в июне. Он предусматривает, что Минюст будет вести единый реестр иностранных агентов и граждан, аффилированных с иностранными агентами.