Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле с оптимизмом смотрят на ход специальной военной операции РФ на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на высказывание первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, который заявил о снижении числа потерь российской армии и сил ДНР и ЛНР, а также растущую мощь союзных сил. На вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова, Песков сказал: "Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны".