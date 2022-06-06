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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле с оптимизмом смотрят на ход специальной военной операции РФ на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на высказывание первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, который заявил о снижении числа потерь российской армии и сил ДНР и ЛНР, а также растущую мощь союзных сил. На вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова, Песков сказал: "Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны".

Хроника 24 февраля – 06 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков
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