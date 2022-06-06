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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В Петербурге у мест проведения мероприятий ПМЭФ смонтируют озеленение

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге к началу международного экономического форума дорожные службы начали приводить в порядок асфальт, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Дорожные и садово-парковые предприятия комитета по благоустройству уделяют особое внимание подготовке территорий, прилегающих к объектам, где будут проходить основные мероприятия ПМЭФ-2022", - говорится в сообщении.

В частности, по маршрутам следования гостей форума между аэропортом "Пулково", гостиницами и местами проведения форума завершают монтаж вертикального озеленения на Московском и Невском проспектах, Пулковском шоссе и других крупных магистралях.

Кроме того, за неделю были устранены аварийные дефекты на общей площади 35 тысяч кв. м, в частности, серьезные работы велись на Большой Морской, Верейской, Мичуринской, Вокзальной, Кривоносовской и Ленинградской улицах, на проспектах Косыгина и Медиков, на Приморском и Белоостровском шоссе, на Дальневосточном проспекте, Южной дороге и набережной реки Екатерингофки.

25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня. Страной-гостем ПМЭФ будет Египет.

Петербург ПМЭФ
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