Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Скончался космонавт, дважды герой СССР Валерий Рюмин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дважды Герой Советского Союза, космонавт Валерий Рюмин скончался на 83-м году жизни, сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", - говорится в сообщении госкорпорации.

Соболезнования родным и близким космонавта выразил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Рогозин, слова которого приводятся в сообщении.

Рюмин родился в 1939 году в Комсомольске-на-Амуре, окончил Московский лесотехнический институт, в 1980 году получив степень кандидата технических наук.

В 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя, совершил четыре полета в космос общей продолжительностью 371 день.

Позднее был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", а также возглавлял программы "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.

Роскосмос Валерий Рюмин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завуча екатеринбургского лицея уволили после скандала с танцем учеников

Российский журналист Солдатов объявлен в розыск

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

В РАН обеспокоены планами "Роскосмоса" включить отключенный Германией телескоп eROSITA

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Красноярскому студенту назначили лечение за подготовку к убийству однокурсников

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ

В Кремле отметили, что никогда ранее не считали Финляндию и Швецию угрозой для РФ
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });