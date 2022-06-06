Скончался космонавт, дважды герой СССР Валерий Рюмин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дважды Герой Советского Союза, космонавт Валерий Рюмин скончался на 83-м году жизни, сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин", - говорится в сообщении госкорпорации.

Соболезнования родным и близким космонавта выразил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил Рогозин, слова которого приводятся в сообщении.

Рюмин родился в 1939 году в Комсомольске-на-Амуре, окончил Московский лесотехнический институт, в 1980 году получив степень кандидата технических наук.

В 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя, совершил четыре полета в космос общей продолжительностью 371 день.

Позднее был руководителем полета станций "Салют-7" и "Мир", а также возглавлял программы "Мир - NASA" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.