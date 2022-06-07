Росприроднадзор будет консультировать Норникель по инвестпроектам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) будет консультировать "Норникель" по поводу перспективных инвестиционных проектов компании. Соглашение об этом подписали в понедельник глава Росприроднадзора Светлана Радионова и старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

"Мы покажем компании все лучшие наработки, которые мы видим на других площадках, предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн. Мы будем консультировать компанию при пусконаладочных работах, а также на этапе реализации новых проектов. То есть мы будем сопровождать проект от и до всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными знаниями, всеми технологиями, которые проходят у нас технологическую экспертизу. Это поможет компании сэкономить время и деньги, а нам - получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями", - прокомментировала подписанные документы Радионова.

По словам Радионовой, подобное соглашение об оказании консультационных услуг является экспериментальным и первым в своем роде.

"Это возможность до того, как мы что-то сделали, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в стране. Это соглашение - задел на пять-семь лет вперед. С учетом программы рекультивации, которую мы задумали, это крайне важная вещь", - отметил Степанов.

Помимо этого, "Норникель" и Росприроднадзор заключили соглашение об обмене информацией и совместной реализации природоохранных мероприятий.

Также Радионова сообщила, что она обсуждала с топ-менеджментом компании "сложности, связанные с "Серным проектом", которые его будут сопровождать". "Мы понимаем, что это колоссальные снижения объема выбросов загрязняющих веществ. И на сегодняшний момент городу необходимо этот проект реализовать", - заявила она.

Соглашения были подписаны в ходе рабочей поездки Радионовой в Норильск.

Радионова ознакомилась с результатами модернизации энергетического комплекса компании и итогами ликвидации последствий разлива дизельного топлива в мае 2020 года, ходом строительства "Серного проекта" и программой "Норникеля" по созданию системы мониторинга зданий и сооружений.

"Очень хорошо, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая. Сделано много, но объем накопленного ущерба таков, что вы пока в начале пути. За последние два года я не единожды была в Норильске. Мы видим колоссальные изменения. Компания начала делать то, что мы так долго просили. Я не буду говорить, что это победа глобальная. Но я считаю, что это вклад всего экологического сообщества в то, что компания обнаружила, что экологией необходимо заниматься. И делает это достаточно последовательно", - отметила руководитель Росприроднадзора.