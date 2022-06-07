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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Масочный режим отменен в Алтайском крае

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Алтайском крае приостановили действие масочного режима, сообщает во вторник пресс-центр регионального правительства.

"С 7 июня на период эпидемиологического благополучия в Алтайском крае приостанавливается действие требования об обязательном использовании гигиенических масок для индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в транспорте, при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе", - сказано в сообщении.

При этом сохраняется рекомендация о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, уточнили в краевой администрации.

За последние дни количество новых случаев COVID-19 в крае составляет порядка 60 заболевших в сутки.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Алтайский край Коронавирус
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