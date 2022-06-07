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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Два топ-менеджера VK погибли в Ненецком АО

Два топ-менеджера VK погибли в Ненецком АО
Владимир Габриелян
Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам компании Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в сообщении компании.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды", - сообщила пресс-служба VK.

Ранее сообщалось, что Габриелян пропал в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в НАО. Происшествие произошло во время перехода через реку Бугряница: обе машины перевернулись, и "их потащило в море", информацию об этом распространил Союз оленеводов на своей странице во "ВКонтакте".

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