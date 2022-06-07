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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком АО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян, пропали в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает Союз оленеводов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По их данным, сообщение от представителя Союза поступило в МЧС 6 июня в 17:38.

Четыре человека на двух вездеходах фирмы Шерп передвигались по побережью Белого Моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница обе машины перевернулись, и "их потащило в море".

Два человека, включая супругу Габриеляна, выбрались на берег, судьба еще двух - Владимира Габриеляна и его знакомого - неизвестна.

Комментарием от регионального МЧС "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно данным открытых источников, с 2005 года Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании

VK НАО Владимир Габриелян
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