Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Алексей Венедиктов оспорил статус СМИ-иноагента в суде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подал иск в Черемушкинский суд Москвы к Минюсту, в котором оспаривает включение его в реестр СМИ-иноагентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

В РоссииЖурналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентамиЖурналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентамиЧитать подробнее

"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А. об оспаривании действий органов государственной власти",- сказали в суде.

Ранее Венедиктов заявлял, что считает безосновательным и политически мотивированным свое включение в реестр СМИ-иноагентов и намерен оспорить действия Минюста вплоть до Конституционного суда.

22 апреля Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов Венедиктова, а также журналиста Сергея Пархоменко и публициста Александра Невзорова. Вместе с ними в реестр СМИ-иноагентов были включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.

В настоящее время в списке СМИ-иностранных агентов 166 позиций, среди них как физлица, так и СМИ.

Алексей Венедиктов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

В РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года

Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

Епархии Крыма перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Военная операция на Украине

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию
Военная операция на Украине

Прокурор сообщил, что к спецоперации на Украине привлекли около 600 срочников из ЗВО

Юрий Дудь подал иск к Минюсту РФ

В МВД РФ создадут Главное управление оперативного реагирования

Два топ-менеджера VK погибли в Ненецком АО

Два топ-менеджера VK погибли в Ненецком АО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });