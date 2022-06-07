Алексей Венедиктов оспорил статус СМИ-иноагента в суде

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подал иск в Черемушкинский суд Москвы к Минюсту, в котором оспаривает включение его в реестр СМИ-иноагентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А. об оспаривании действий органов государственной власти",- сказали в суде.

Ранее Венедиктов заявлял, что считает безосновательным и политически мотивированным свое включение в реестр СМИ-иноагентов и намерен оспорить действия Минюста вплоть до Конституционного суда.

22 апреля Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов Венедиктова, а также журналиста Сергея Пархоменко и публициста Александра Невзорова. Вместе с ними в реестр СМИ-иноагентов были включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.

В настоящее время в списке СМИ-иностранных агентов 166 позиций, среди них как физлица, так и СМИ.