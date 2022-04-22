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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами

Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами
Журналист Алексей Венедиктов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу внес в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда закрытой в начале марта радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко.

Помимо них в реестр внесены еще пять человек.

В реестр также включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.

Минюст РФ Александр Невзоров Алексей Венедиктов Сергей Пархоменко
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