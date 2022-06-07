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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Суд РФ передал "дочке" РЖД оборудование испанской Talgo для обслуживания "Стрижей"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал законной передачу оборудования и запчастей испанской Patentes Talgo пассажирской "дочке" РЖД (АО "ФПК"), эксплуатирующей поезда "Стриж", сформированные из вагонов испанской компании.

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, определение о соответствующих обеспечительных мерах было вынесено 25 мая в рамках иска ФПК к Talgo, поданного в середине апреля.

ФПК потребовала обязать испанскую компанию исполнять договор технического обслуживания и ремонта подвижного состава от мая 2014 г., а также взыскать с Talgo 202,5 млн руб.

"Дочка" РЖД обратила внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo – компании подписывали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов в 2011 г. Поезда "Стриж", комплектуемые из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва - Берлин, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Самара и Москва - Санкт-Петербург. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменен на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).

Patentes Talgo РЖД ФПК Стриж
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