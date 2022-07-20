Суд удовлетворил иск ФПК к испанской Talgo об обслуживании "Стрижей"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск пассажирской "дочки" РЖД - АО "ФПК" - которая просила обязать испанскую Patentes Talgo исполнять договор технического обслуживания и ремонта подвижного состава от мая 2014 года и взыскать с Talgo 202,5 млн рублей.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Суд в конце мая признал законной передачу оборудования и запчастей в адрес "ФПК, эксплуатирующей поезда "Стриж", сформированные из вагонов испанской компании.

Иск ФПК к Talgo был подан в середине апреля. В нем ФПК обратила внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo - компании подписывали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 году. Поезда "Стриж", собранные из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва - Берлин, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Самара и Москва - Санкт-Петербург. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменен на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).