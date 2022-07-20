Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Суд удовлетворил иск ФПК к испанской Talgo об обслуживании "Стрижей"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск пассажирской "дочки" РЖД - АО "ФПК" - которая просила обязать испанскую Patentes Talgo исполнять договор технического обслуживания и ремонта подвижного состава от мая 2014 года и взыскать с Talgo 202,5 млн рублей.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Суд в конце мая признал законной передачу оборудования и запчастей в адрес "ФПК, эксплуатирующей поезда "Стриж", сформированные из вагонов испанской компании.

Иск ФПК к Talgo был подан в середине апреля. В нем ФПК обратила внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo - компании подписывали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 году. Поезда "Стриж", собранные из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва - Берлин, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Самара и Москва - Санкт-Петербург. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменен на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).

Talgo ФПК Стриж Арбитражный суд Москвы РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

У заразившегося оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });