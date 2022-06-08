Структура АФК подготовила проект запуска 157 спутников стоимостью 20 млрд руб.

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ООО "Спутникс", на 75% принадлежащее Sitronics Group (входит в АФК "Система"), подготовило проект спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли, навигации и мониторинга пожаров, предусматривающий запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых космических аппаратов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя группы "Ситроникс".

Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей. На данный момент "Ситроникс" вложил в него 1 млрд рублей собственных средств. Группа рассчитывает привлечь еще 10 млрд рублей через механизм сквозных проектов, а остальные средства получить от якорных заказчиков, говорится в концепции проекта от 16 мая, на которую ссылается издание. Документ был направлен в Минцифры, в котором подтвердили, что проект "прорабатывается".

Согласно концепции "Ситроникса", спутники будут выполнять задачи в области дистанционного зондирования Земли, навигации судов (AIS), интернета вещей (IoT) и мониторинга пожаров. Планируется организовать взаимодействие с "МТС" (также входит в АФК "Система"). В МТС уточнили изданию, что инфраструктура группировки будет состоять из наземных станций спутниковой связи и дата-центров, соединенных скоростными каналами связи. "Ситроникс" будет по сервисной модели оказывать услуг корпоративным и госзаказчикам.

"Спутникс" специализируется на производстве спутников массой от 1 до 200 кг, компонентов и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования. Компания зарегистрирована в 2011 году. Выручка ООО по итогам 2021 года составила 96,3 млн рублей, чистая прибыль – 65,4 млн рублей.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, а также занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение