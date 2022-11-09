"КАМАЗ" и Sitronics договорились вместе развивать электротранспорт в регионах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" и Sitronics Group (входит в группу АФК "Система") заключили соглашение о проведении совместных проектов по электрификации транспорта в российских регионах, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Они договорились о долгосрочном сотрудничестве по "созданию и продвижению комплексного продукта для агломераций и регионов России, направленного на распространение использования пассажирского электротранспорта, внедрение и разработку отечественных решений в области информационных технологий, микроэлектроники и компонентов", говорится в пресс-релизе.

Стороны планируют разработать комплексное решение по изготовлению продукции в сфере общественного электротранспорта и компонентов к ним, их эксплуатации и сервисного обслуживания.

"Наш опыт в строительстве крупных электробусных парков и реализации проектов по созданию зарядной инфраструктуры для личного и общественного транспорта, а также по созданию цифровых платформ управления, в том числе зарядными станциями, станет основой для работы в рамках соглашения", - сказал через пресс-службу президент Sitronics Group Николая Пожидаева.

В 2022 году в рамках сотрудничества "КАМАЗа" и Sitronics Electro прошло тестирование электробуса "КАМАЗ-6282" и ультрабыстрой зарядной станции в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн - выпускает также автобусы, электробусы и другую технику.

Sitronics Electro - российский оператор зарядной инфраструктуры. Станции его производства мощностью от 22 до 300 кВт для легкового и пассажирского электротранспорта работают в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Краснодарском крае.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.