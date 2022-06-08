Жителей Запорожья и Херсонщины освободили от пошлины для получения паспортов РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жители Херсонской и Запорожской областей не будут платить пошлину при подаче документов на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы вместе с главой Запорожской области (Евгением) Балицким попросили, и дана была команда - пошлина снята. Люди не будут платить эти 300 рублей. Потому что это достаточно большие деньги при отсутствии зарплаты", - сказал Сальдо в эфире проекта "Соловьев Live".

Кроме того, по его словам, жителям Херсонской и Запорожской областей не надо будет ездить в регионы РФ для получения паспортов, как это было с Донбассом.

С понедельника единственный в Херсонской области центр приема документов проконсультировал 2 тысячи человек, 400 заявок обработано.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Документ вносит дополнения в указ главы государства от апреля 2019 года, в котором в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ разрешалось лицам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.