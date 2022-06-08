Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Зерно с территорий Запорожской области, подконтрольных российским военным, начали поставлять в страны Ближнего Востока, сообщил телеканалу "Россия 24" глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.

"Мы отправляем зерно через РФ, основные контракты заключаются с Турцией. Первые составы уже пошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока", - сказал он, отметив, что "это был традиционный для Украины рынок".

По его словам, в Запорожской области под российским контролем находится уже почти 80% территории. "На той территории, которая мне, как главе гражданской администрации, подконтрольна, посевная и уборочная идут, если не совсем штатно, то в режиме, который позволяет людям выполнять на земле свои функции", - добавил Балицкий.

Также он отметил, что наряду с экспортом в регионе будет налажена собственная переработка зерна: "Значительную часть мы точно вывезем, остальное будет переработано в масло или в муку".

Днем ранее Балицкий заявил, что из Запорожья в Крым были отправлены первые 11 вагонов с зерном с мелитопольского элеватора.

Утром 8 июня заместитель Балицкого Андрей Трофимов заявил, что регион получил от России железнодорожные составы для вывоза грузов.

"У нас серьезные проблемы с подвижным составом - все украинская сторона угнала на свою территорию. Только благодаря помощи РФ мы получили локомотивы и составы для грузоперевозок", - сказал Трофимов "Интерфаксу".

Сколько составов получила ВГА, он не уточнил. По его словам, грузовые перевозки приоритетны для региона, они важны для экономики, особенно - для фермеров. О возобновлении пассажирских перевозок речь пока не идет.

"Пока невозможно обеспечить полную безопасность, к этому вопросу мы близко не подходили, но прорабатываем его в качестве определения пассажиропропускной способности и определенной востребованности - насколько люди захотят сейчас куда-то выезжать", - пояснил представитель ВГА.