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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Россиян ожидают три выходных из-за празднования Дня России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Короткая рабочая неделя и длинные выходные предстоят россиянам в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщили в пресс-службе Роструда.

"В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", - сказали в пресс-службе в среду.

Там напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

"В случае если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом", - уточнили в Роструде.

Роструд
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