Москву украсили ко Дню России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах российского триколора установили в Москве в честь Дня России, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Флагами оформлены семь мостов: Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Декоративные конструкции с флагами появились в пешеходных зонах центральной части города, на окружных площадках и в городских парках", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, флагштоки с триколором разместили у зданий Совета Федерации на Большой Дмитровке и Госдумы на улице Охотный ряд. Фасады здания нижней палаты парламента украсило декоративное панно.

Бирюков отметил, что на афишных стендах и билбордах установлено более 600 праздничных тематических плакатов.

"Подготовлены поздравительные открытки, которые будут транслироваться с 10 по 13 июня на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате", - добавил заммэра. В понедельник вечером на домах-книжках на Новом Арбате покажут поздравительный видеоролик.

Фасады Дома правительства и Большого театра 12 и 13 июня украсят 3D-проекции государственного флага России.

Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме, добавил Бирюков.