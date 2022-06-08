Продажи путевок с кешбэком в детские лагеря завершатся досрочно 15 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Продажи путевок в детские лагеря в рамках государственной программы кешбэка завершатся досрочно 15 июня, так как лагеря загружены более чем на 90%, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%", - сказала она журналистам.

"С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня", - заявила Догузова.