Продление программы кэшбэка на путевки в детские лагеря власти обсудят в январе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Возможность продлить программу кэшбэка на путевки в детские лагеря на 2023 год будет обсуждаться в январе, сообщил в Госдуме замглавы министерства экономического развития Дмитрий Вахруков.

Зампред думского комитета по туризму и развитию инфраструктуры Наталья Костенко спросила его, продлят ли программу.

"У меня сейчас ответа на этот вопрос нет. Вы знаете, что средства в бюджете не были предусмотрены по этой статье расходов, - ответил он. - Вместе с тем, мы вопрос прорабатываем, так как есть ряд поручений президента, которые нам достались от Ростуризма. В том числе, проработаем его в январе, когда будем распределять тот объем денег, который сейчас зарезервирован. Но сейчас решения правительства по этому вопросу нет".

В 2021 и 2022 годах в России проводилась программа детского туристического кэшбэка: родители могли купить для своих детей путевки в детские лагеря со скидкой до 20%, но не более чем в 20 тысяч рублей. Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджете не заложены.