Подсудимый ранил из пистолета пристава и конвоира в суде в Ростове-на-Дону

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подсудимый во время рассмотрения уголовного дела в Пролетарском районном суде выстрелил в конвоира и судебного пристава, стрелявший задержан, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона.

"По предварительной информации один из подсудимых с помощью имевшейся у него заточки напал на конвоира и выхватил у него табельное оружие, после чего выстрелил в него и в судебного пристава. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

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