Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоира и пристава в суде в Ростове-на-Дону

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с нападением на конвоира и судебного пристава в здании Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону будет рассмотрен в рамках уголовного дела, сообщает следственное управление СК РФ по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя Ивана Костюкова по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 июня Костюков, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, был доставлен под конвоем в здание Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании, сообщает управление СКР.

Попросив конвоирующего сотрудника полиции отвести его в туалет, Костюков ударил полицейского металлической заточкой и завладел его табельным оружием. При попытке скрыться злоумышленник несколько раз выстрелил в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, отмечается в сообщении.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления", - сообщают в СКР.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры заявили, что на место происшествия выехал прокурор региона Роман Прасков. Ведомством также организована проверка соблюдения требований федерального законодательства.

По данным полиции, в среду около 11:00 по московскому времени в помещении суда Пролетарского района Ростова-на-Дону 49-летний мужчина, доставленный на судебное заседание по обвинению в совершении разбойного нападения, напал на конвоировавшего его полицейского, ранил в шею и завладел табельным оружием. Затем из пистолета ранил судебного пристава и попытался скрыться. Второй судебный пристав применил табельное оружие и ранил подсудимого. Все трое доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в отношении нападавшего - Костюкова - рассматривалось дело по нескольким эпизодам разбоя, покушении на убийство и незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.