Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского после выхода Киева из переговоров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Возможность для встречи президентов РФ и Украины в нынешней ситуации, когда Киев прервал переговоры с российской стороной, отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать последнее высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным Песков сказал: "Наша позиция здесь хорошо известна, встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах".

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для того, чтобы говорить о возможности встречи Путина и Зеленского должны возобновить свою работу переговорные команды.

"Что касается встречи между господином Зеленским и президентом РФ, мы неоднократно объясняли, - Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе. Он заявлял неоднократно: "Я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход, который кроме того абсолютно противоречит инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

"Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз, и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же подходы, изложенные в Стамбуле", - подчеркнул Лавров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.