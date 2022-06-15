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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Макрон заявил, что Зеленскому придется вести переговоры с РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в очередной раз свою позицию о том, что в контексте событий на Украине необходимо продолжать контакты с Россией.

"Мы должны будем вести переговоры", - приводит в среду телеканал BFMTV слова Макрона, прибывшего в Румынию.

"В определенный момент после нашей помощи сопротивлению (Украины - ИФ) мы должны будем договариваться. (...) Президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ИФ) придется вести переговоры с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом", - сказал французский президент.

Эммануэль Макрон Франция Украина Владимир Зеленский
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