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Роспотребнадзор заверил, что в России нет случаев заболевания оспой обезьян

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день нет случаев заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор отметил, что предпринимает все меры, чтобы не допустить завоз инфекции.

"На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения", - сообщили журналистам в ведомстве в среду.

Уточняется, что разработанные научным центром "Вектор" Роспотребнадзора тест-системы для выявления оспы обезьян, поступили в регионы. "Благодаря своевременному выпуску тест-комплектов, предназначенных для проведения исследований в лабораторных условиях, Роспотребнадзор обеспечил возможность оперативного выявления случаев оспы обезьян в любом регионе страны", - добавили в ведомстве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила уже о 780 подтверждённых случаях оспы обезьян, заражения выявлены в 27 неэпидемический странах.

Оспа обезьян

- редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на сегодня прививаться от оспы нет необходимости.

Роспотребнадзор
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