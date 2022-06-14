ВОЗ проведет встречу для оценки опасности вируса оспы обезьян

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание, в ходе которого обсудит, представляет ли распространяющийся среди людей вирус оспы обезьян опасность для общественного здравоохранения, имеющую международное значение, передают западные СМИ.

Ожидается, что встреча состоится 23 июня.

С начала года было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян, еще 1,5 тыс. человек находятся под подозрением. Скончались 72 человека, у которых выявили заражение. Всего вирус обнаружен в 39 странах.

Впервые этот вирус обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.