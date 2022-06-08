Землетрясение магнитудой 6,4 в акватории Байкала ощутили три региона РФ и Монголия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,4 энергетическим классом 15, произошедший вечером в среду в акватории озера Байкал, ощущался на территории Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, зафиксированное в 20:24 по местному времени (15:24 по Москве) землетрясение сильнее всего почувствовали на побережье Байкала в поселке Большое Голоустное (18 км от эпицентра, Иркутская область) - 7-8 баллов, и селе Посольском (34 км от эпицентра, Бурятия) - 7 баллов.

В зону, где ощущалось более 5 баллов, попали более 40 населенных пунктов Бурятии, и более 45 - Иркутской области.

Согласно оперативным данным, в Иркутске ощущалось 5-6 баллов, в Улан-Удэ - 4-5 баллов.

Кроме того, по данным сейсмологов, подземный толчок 3-4 балла почувствовали в более чем десяти населенных пунктах Забайкальского края, в том числе в городе Петровск-Забайкальский.

Также, по предварительным данным, землетрясение 3-4 балла ощущалось на юге Монголии, рядом с границей РФ.

По данным Главных управлений МЧС по Иркутской области и Бурятии, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Организовано обследование населенных пунктов. Объекты ЖКХ, энергетики, социальной сферы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в 20:25 (15:25 по Москве) в Иркутской области было зафиксировано землетрясение с эпицентром в акватории Байкала, в 17 км от поселка Большое Голоустное. Магнитуда составила 6,4, энергетический класс - 15. В городах Иркутской области ощущалось до 5 баллов.