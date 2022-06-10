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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано в акватории Байкала

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4 и энергетическим классом 11,2 произошел в пятницу в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 6:36 по местному времени (1:36 мск). Эпицентр находился в центральной части Байкала в 20 км юго-восточнее устья реки Анга - в 112 км северо-восточнее эпицентра сильного землетрясения магнитудой 5,7, случившегося 8 июня в южной части Байкала.

Согласно оперативной информации, сейсмособытие ощущалось в поселках Сухая (26 км от эпицентра, Бурятия), Еланцы, Черноруд (30 и 32 км, Иркутская область) - 4 балла; Оймур (45 км, Бурятия), Куреть (45 км, Иркутская область) - 3-4 балла; Бугульдейка, Хужир (Иркутская область), Кудара (Бурятия) - 3 балла.

Как сообщалось, последнее сильное землетрясение магнитудой 5,7 произошло вечером в среду, 8 июня, на юге Байкала, эпицентр находился в акватории в 18 км от поселка Большое Голоустное. Подземный толчок ощутили жители трех регионов РФ - Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, а также Монголии. В Иркутске было 5 баллов, в Улан-Удэ - 4-5 баллов.

Байкальская рифтовая зона, где по предположению ученых идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.

Иркутская область Бурятия Байкал
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