В ФСБ сообщили о нейтрализации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Ростове-на-Дону

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о нейтрализации в Ростове-на-Дону состоящей из 13 человек ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"В городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии". Там отметили, что на конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении организатора ячейки возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ.